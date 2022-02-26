Diyarbakır'da kara yollarında trafik havadan denetlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da havadan kara yollarında trafik denetimi gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde havadan trafik denetimi yapıldı.
Denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne toplam 4 bin 694 lira ceza uygulandı.
Açıklamada, "Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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