Diyarbakır'da kara yollarında trafik havadan denetlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da havadan kara yollarında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde havadan trafik denetimi yapıldı.

Denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne toplam 4 bin 694 lira ceza uygulandı.

Açıklamada, "Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

