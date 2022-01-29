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Diyarbakır'da kardan kapanan 1029 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

29.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kardan kapanan 1029 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar nedeniyle yolu kapanan 1029 kırsal mahalleye ulaşımı sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, gece etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve kırsal ilçelerde 111 araç ve 190 personelle 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Trafik ve yaya güvenliği için buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde, hastane girişlerinde tuzlama, temizleme ve yol açma çalışması yapıldı.

Kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam eden ekipler, 11 bin 596 kilometrelik kar küreme çalışması yürüttü, 1029 mahallede kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

Ekipler, 18 kırsal mahalleye ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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