YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da kargo firmasına ait kamyonda kaçak 291 cep telefonu ele geçirildi

Diyarbakır'da kargo firmasına ait kamyonda kaçak 291 cep telefonu ele geçirildi

15.09.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kargo firmasına ait kamyonda kaçak 291 cep telefonu ele geçirildi

Diyarbakır'da kargo firmasına ait kamyonda kaçak 291 cep telefonu ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kargo firmasına ait kamyonda kaçak 291 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 291 faturasız akıllı cep telefonu,144 şarj kablosu, 2 akıllı kol saati, 16 cep telefonu kulaklığı, 435 adet elektronik sigara ve 34 likit ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da piyasa değeri 6 milyon kaçak malzeme yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da saklama kabında uyuşturucu ele geçirildiDiyarbakır'da saklama kabında uyuşturucu ele geçirildi
Medipol Başakşehir-Fiorentina maçından notlarMedipol Başakşehir-Fiorentina maçından notlar
Konyaspor stadına kavuşuyorKonyaspor stadına kavuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaçakçılık

Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:33
Sabah
05:54
Öğle
12:19
İkindi
15:49
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Cuma

Yenişehir Eczanesi
Yenisehir
Sevim Eczanesi
Yenisehir
Serçem Eczanesi
Baglar
Şenay Eczanesi
Baglar
Çelebi Eczanesi
Baglar
Kalender Eczanesi
Kayapinar
Çağlar Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.