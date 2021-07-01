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Diyarbakır'da kavga sırasında silahla yaralanan kişi öldü

01.07.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kavga sırasında silahla yaralanan kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan İ.K. ve E.Y'nin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.K, silahla E.Y'yi başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan İ.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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