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Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor.Kurban Bayramının 1’inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor.
Kurban Bayramının 1’inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolduğu ilk günden beri ekipler dağ taş demeden küçük Miraç’ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının 8’inci gününde de ekipler dağ taş demeden Miraç’tan bir iz bulmaya koyuldu. Belirlenen koordinatlar kapsamında arama çalışmalarının devam ettiği Kelekçi köyünde, küçük Miraç’tan iz aranıyor.

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