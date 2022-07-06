Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olan 50 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) bulundu.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki dün ikametinden ayrılan Kuru'dan haber alamayan ailesinin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede başlatılan arama çalışması sonuç verdi.

Kuru, AFAD ekiplerince Eğil ilçesine bağlı Dere Mahallesi civarında bulundu.

Eğil Devlet Hastanesinde kontrolden geçirilen Kuru'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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