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Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

18.11.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan, hakkında 21 yıl 10 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, icra edilen operasyon sonucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Bu çerçevede, yapılan çalışmalar sonucunda; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma ve Bulundurma” suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç. isimli hükümlü, Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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