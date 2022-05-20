YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar

Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar

20.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, Eğil ilçesindeki Yatır İlkokulunun ihtiyaçlarını giderdi, araçlarına bindirdikleri çocukları arazide gezdirdi - 10 yaşındaki Yusuf Eymen Muzaç: - "Bu araçların sadece oyuncaklarını görmüştüm. İlk kez böyle bir heyecan yaşadım, çok mutlu oldum"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Giresun Çotanak Off Road Kulübü üyeleri, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin kırsal Yatır Mahallesi'ndeki okulun ihtiyaçlarını giderdi, çocukları araçlarıyla gezdirdi.

Giresun'da memur, öğretmen, esnaf ve işçilerden oluşanların kurduğu Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, "Diyarbakır Off-Road Festivali"ne katılmak üzere kente geldi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir köy okuluna destek olmak isteyen kulüp üyeleri, yaklaşık 20 araçlık konvoyla kırsal Yatır Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kulüp üyeleri, araçlarıyla getirdikleri kırtasiye, boya, masa ve dolap gibi malzemeleri okula yerleştirdi.

Daha sonra köydeki çocuklarla keman eşliğinde horon oynayan kulüp üyeleri, tanıtımını yaptıkları off-road araçlarına çocukları bindirdi.

Çocuklar, off-road araçlarıyla arazide yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadı.

- "Off-road ile ilgili bilgi vermeyi istedik"

Kulüp Başkanı Akın Aras, AA muhabirine, festival için geldikleri kentte kırsaldaki öğrencilerin yüreklerine dokunmak istediklerini söyledi.

Hayata geçirdikleri projeyle okulun ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve kırsaldaki çocuklara yarıştıkları araçları tanıttıklarını kaydeden Aras, şöyle konuştu:

"Buradaki kardeşlerimize off-road araçlarını gösterip bu sporu tanıtmayı, off-road ile ilgili bilgi vermeyi istedik. Kırsaldaki genç kardeşlerimiz bu spora uzak kalıyor, ulaşamıyor. Onlara ulaşıp bu işin içine dahil etmek istedik. Çocukları köyde araçlara bindirdik. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı, mutluluğu görmek bizi de çok mutlu etti. Bu mutluluk tekrar gelmemize sebep olacak inşallah."

- "Büyük tekerlekli araçlarla vakit geçirdiler"

Kulüp üyesi Ahmet Ocak ise çocukları sevindirmek adına böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Farklı köy okullarına da gidip etkinlik yapmayı planladıklarını ifade eden Ocak, "Çocukları araçlarımızla gezdirdik, çok memnun kaldılar. Belki de hayatlarında göremedikleri büyük tekerlekli araçlarla vakit geçirdiler. Onlar için çok büyük farklılık oldu. Bu durumdan biz de memnun olduk." ifadelerini kullandı.

- " Araca binince çok mutlu oldum"

4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf Eymen Muzaç da mahallede araçları görünce şaşırdığını ve çok heyecanlandığını anlattı.

Arkadaşlarıyla unutulmaz bir gün yaşadığını kaydeden Muzaç, "Arabalara bindiğimizde çok hızlı olduklarını fark ettim. Bu araçların sadece oyuncaklarını görmüştüm. İlk kez böyle bir heyecan yaşadım, çok mutlu oldum." dedi.

Ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Alperen Özdemir ise mahallelerinde araçları görünce şaşırdığını belirterek, "Yarış arabaları olduğunu öğrendik. Araca binince çok mutlu oldum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlarYeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlar
Ümraniye'de 19 Mayıs, 'Gençlik ve Spor' yürüyüşüyle kutlandıÜmraniye'de 19 Mayıs, 'Gençlik ve Spor' yürüyüşüyle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Mayıs Cuma

İmsak
03:18
Sabah
04:58
Öğle
12:21
İkindi
16:12
Akşam
19:33
Yatsı
21:06

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Cuma

Vadi Eczanesi
Yenisehir
Üçkuyu Eczanesi
Yenisehir
Koza Eczanesi
Baglar
Dinç Eczanesi
Baglar
Veysel Eczanesi
Baglar
Erdinç Eczanesi
Kayapinar
Vitamin Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Instagram silmişti! Geri almak için öyle bir şey yaptı ki...

Instagram silmişti! Geri almak için öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Bomba iddia! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

Bomba iddia! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.