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Diyarbakır'da kız çocuğunu cinsel istismar iddiasına 43 yıl 6 aya kadar hapis istemi

22.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 10 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında iki ayrı suçtan 21 yıldan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık S.Ç. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 5 Aralık'ta merkez Bağlar ilçesinde metruk bir yapıda sanık S.Ç'nin, kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğunun çevredekiler tarafından fark edildiği bildirildi.

Sanık S.Ç'nin üzerine isnat edilen suçlamaya kabul etmediği, çocuğun ise sanığın kendisini istismar ettiği yönünde ifadelerinin yer aldığı iddianamede, "Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı ve itibar edilmemesi gereken bir savunma niteliğinde olduğu, savunmasına itibar edilemeyeceği ve üzerine atılı suçun işlediği anlaşılarak, cezalandırılması talep olunur." denildi.

İddianamede, tutuklu sanık S.Ç. hakkında "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 21 yıldan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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