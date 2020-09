Diyarbakır’da korona virüs denetimleri sürüyor

“9 günde 106 vatandaşımız izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktı”

Kentte vaka sayılarında son 10 günde azalma olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Virüs tedbirsizliğimiz dolayısıyla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. En çok üzerinde durduğumuz konu filyasyon ve izolasyonda kalan vatandaşların dikkat etmeleridir. Diyarbakır’da 760 sağlık çalışanımız ve 185 ekip olarak 17 ilçemizde filyasyon çalışmalarına devam ediyor. Testleri pozitif çıkmış ve temaslı olan vatandaşlarımızı tespit edip, izolasyonu sağlamaları noktasında sağlık çalışanlarımızın yoğun gayreti var. Diyarbakırlılar olarak sağlık çalışanlarımızın gayretlerine destek vermezsek, emekleri boşa gidecek. 15 Eylül’de izolasyona uymayanları yurtlara almaya başladık. Diyarbakır’da 9 günde 106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktıkları için tespiti yapılarak yurda alındı. Bunlardan bir kısmı izolasyonlarını tamamlayarak evlerine döndü. Şu an 70 vatandaşımız şu an yurtta misafir. Buna hiç gerek yok. İzolasyonda kalmaları gerekenler, kendilerini, sevdiklerini, ailelerini ve toplumu korumak için mutlaka kurallara uymaları gerekiyor" diye konuştu.