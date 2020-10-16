Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 19 milyon lira ceza

Ziyaret sırasında bir esnafın "Ben böyle bir virüs, hastalık olduğuna da inanmıyordum ama 15 gün ne çektiğimi bir ben biliyorum. Allah düşmanımın başına vermesin." ifadelerini kullandığını aktaran Karaloğlu, vatandaşların işi ciddiye almasını, özellikle bu hastalığa yakalanıp tedavi gören kişilerin söylediklerini iyi dinlemesi gerektiğini belirtti.

Salgınla mücadelenin bitmediğine işaret eden Karaloğlu, "Hem kendimizi hem sevdiklerimizi hem toplumu koruyabilmek için kurallara hep beraber uyarsak bu mücadeleyi kazanacağız. Kurallara uymazsak maalesef virüs hasta etmeye, sevdiklerimizi aramızdan almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) tedbirlerine ilişkin, "Diyarbakır'da bugüne kadar 19 milyon lira ceza kesmişiz. Bu çok ciddi bir rakam ama bizim amacımız ceza kesmek, yazmak değil. Bu son çaredir." dedi.

Karaloğlu, toplumda bir "bozguncu" takımının da bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz gezerek insanlara 'kurallara uyun' diyoruz. Başka birileri de 'şu gizlendi, şu şöyle oldu, bu hastalık aslında gerçek değil' gibi insanların kafasını karıştıracak söylemi olanlar az da olsa aramızda var. Toplumumuz devletin, devlet yetkililerinin söylediklerine itibar etsin. Biz insanımızı, toplumumuzu korumaya çalışıyoruz. Eğer kurallara uyarsak birbirimizi koruyacağız. Buna fert fert uymak yetmiyor, topyekun uyarsak hep beraber başarılı olacağız. Rabbimin hem Diyarbakır'ı hem Türkiye'yi hem insanlığı bu hastalıktan, virüsten korumasını temenni ediyorum. İnşallah Diyarbakır'da hep birlikte bu virüsle mücadeleyi kazanacağımıza olan inancımı ifade ediyorum."

- Diyarbakır'da 19 milyon lira ceza kesildi

Bir gazetecinin "Koronavirüs nedeniyle kesilen cezaların tahsilatı başladı mı, Diyarbakır'da ne kadar ceza kesildi?" sorusuna Vali Karaloğlu, şu yanıtı verdi:

"Diyarbakır'da bugüne kadar 19 milyon lira ceza kesmişiz. Bu çok ciddi bir rakam ama bizim amacımız ceza kesmek, yazmak değil. Bu son çaredir. Bazen toplumda da 'yeterince denetim yok, yeterince ceza kesilmiyor' şikayetleri oluyor, aslında çok ceza yazıyoruz. 19 milyon lira Diyarbakır için küçük bir rakam değil ve bu cezaların tamamı kamu alacağı. Bunlar mutlaka tahsil edilecek."

