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Diyarbakır'da "Küçede sanat var" müzik etkinliği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.11.2020 15:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da "Küçede sanat var" müzik etkinliği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, açık havada canlı müzik etkinliği düzenledi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle vatandaşların ulaşamadığı etkinlikler, büyükşehir belediyesince sokağa taşındı. Mardin Kapı'da düzenlenen müzik dinletisinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Konservatuarı sanatçıları, şarkılar ve türküler seslendirdi.

Etkinlik alanında çalışma hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, "Küçede Sanat Var" etkinliği ile her hafta kentin farklı bir caddesinde vatandaşları canlı müzik buluşturacaklarını dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak etkinliğin yapıldığını aktaran Çelik, "Salon programlarına bir müddet ara verdik. Kapalı alanlar riskleri barındırıyor. Bu etkinliklerle vatandaşımız sanattan geri de kalmasın diye sokağa taşıdık. Zabıtalarımız tarafından alınan tedbirler kapsamında konserimizi bugün gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Çelik, konser etkinliklerinin, salgın döneminde tedbirlere uyularak devam edeceğini belirtti.

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