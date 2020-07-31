YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da kurban kesiminde Kovid-19 tedbirleri 109 ekiple denetleniyor

Diyarbakır'da kurban kesiminde Kovid-19 tedbirleri 109 ekiple denetleniyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kurban kesiminde Kovid-19 tedbirleri 109 ekiple denetleniyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, kurban kesiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilmesi için sahada 109 ekiple denetim yapılıyor.

Kentte kurban kesim komisyonunca 5 satış, 10 kesim yeri belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli tedbirleri aldı.

İlaçlama ekipleri, gün boyu kesimhanelerin dezenfekte edilmesi için çalışma yürütüyor.

Kesim ve satış alanlarında hayvan sağlığının kontrolü için veteriner, kurban atıklarının bertarafı için de ekip bulunduruluyor.

- "109 ekiple bayram sürecince sahada olacağız"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Güneş, yaptığı açıklamada, kentte kesimin genellikle kesimhanelerde yapıldığını belirterek, "Kapalı semt pazarlarında ve hayvan borsasında belirlediğimiz kesim yerlerinde randevu sistemle çalışılmakta." dedi.

Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yayımladığı genelgeler ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, kurban kesim ve satış yerlerinde uygulanacak tedbirlerle ilgili genelge yayımlandı. Büyükşehir Belediyesi olarak, bütün birimlerimiz ve ilçe belediyeleriyle koordine şekilde 450 çalışanımızdan oluşan 109 ekiple bayram sürecince sahada olacağız. Vatandaşlarımızın ibadetini rahat ve hijyenik ortamda, Kovid-19'un yayılmasına aracılık etmeden yerine getirmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."

Güneş, vatandaşların, belirlenen yerler dışında kurban kesimi yapmamasını, kurban satın almamasını, kurbanlıkta ise küpeli hayvanları tercih etmesini istedi.

Kesimhanedeki vatandaşlardan Mehmet Yıldız da verilen randevuya göre geldiklerini belirterek, "Tam teşekküllü hizmet veriliyor. Allah razı olsun." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler 86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi

Fevzipaşa’da işgaliyeye taviz yok

Fevzipaşa’da işgaliyeye taviz yok

Sporu teşvik edecek, trafiği rahatlatacak proje hayata geçiyor

Sporu teşvik edecek, trafiği rahatlatacak proje hayata geçiyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:15
Öğle
12:31
İkindi
16:20
Akşam
19:37
Yatsı
21:07

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Dicle’de maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Dicle’de maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.