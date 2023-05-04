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Diyarbakır'da kurulan konteyner kente 900 depremzede yerleştirildi

04.05.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da kurulumu tamamlanan konteyner kente 900 afetzede yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yapılan konteyner kente peyderpey depremzedelerin yerleştirilmesi sürüyor.

Konteyner kentte şimdiye kadar 215 konteynere 900 kişi yerleştirildi.

Kabul işlemlerinin ardından kendilerine tahsis edilen konteynerlerde afetzedeler için kombi, ısıtıcı, elbise dolabı, ocak, yatak grubu, buzdolabı, hijyen seti, gıda kolisi gibi temel ihtiyaçlar bulunuyor.

Alanda afetzedeler için çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, psiko sosyal destek merkezi, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası, çocuklar için ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı, kütüphane gibi alanlar da yer alıyor.

"HER TÜRLÜ SOSYAL DONATI ALANLARINI OLUŞTURDUK"

Vali Ali İhsan Su, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, Diyarbakır'da depremden dolayı 411 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem nedeniyle yıkılan binaların enkazından 255 vatandaşın kurtarıldığını anımsatan Su, şöyle konuştu:

"Ülke olarak 'asrın felaketi' diyeceğimiz bir deprem yaşadık. Büyük bir depremdi ama devlet olarak bütün illerimizde olduğu gibi ilimizde de her alanda hemen organize olduk. Depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın barınma, yeme, içme sorunlarını halletme yönünde ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Deprem olduğu andan itibaren yaklaşık 200 bin vatandaşımızı cami, yurt, okul ve sosyal tesislerimizde barındırdık."

Vali Su, şu anda yurtlarda yaklaşık 4 bin 500 vatandaşı misafir ettiklerini ve depremzedelerin bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

İlk günden itibaren başladıkları konteyner kent kurma çalışmalarının tamamlandığını ve ailelerin konteynerlere yerleştirildiğini ifade eden Su, yaklaşık 55 bin metrekarelik alanda 621 konteynerin bulunduğunu bildirdi.

Boşaltılan çadırların, ihtiyaç duyulan bölgelere gönderildiğini ve konteyner kentte her türlü imkanı vatandaşlara sağladıklarını ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Çocuklar için oyun parkları, ana sınıfları var. Buradan okula gidecek çocuklarımız için servis ayarladık. Sosyal alanlar oluşturduk. Sağlık ünitemiz var, güvenlik tedbirlerini aldık. Mescit, sosyal marketimiz var. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği her türlü sosyal donatı alanlarını oluşturduk. Burada yemek vermeyi de arzulamıştık ama konteynerlerde kalan vatandaşlarımız yemeklerini kendileri yapmayı arzu etti. Onlara gıda konusunda yardımcı oluyoruz."

Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dediğini ve ecdatlarından gelen bu misyonlarıyla hareket ettiklerini dile getiren Su, vatandaşların rahatı için her türlü imkanı seferber ettiklerini bildirdi.

"UYDU KENTİ VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Vali Su, depremzedelere yapılacak konutlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu arada 'evi yıkılan vatandaşlarımızın durumu ne olacak' diye soruluyor. Bununla ilgili Oğlaklı mıntıkasında 8 bin 500 dönüm arazide evi yıkılan vatandaşlarımız için konut yapımları başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifleriyle üç hafta önce 2 bin 720 konutun temelini atmıştık. İnşallah bir yıl sonra evleri yıkılan tüm vatandaşlarımızın evlerini teslim edeceğiz. Orada bir uydu kent kuruyoruz. Cami, okul, sosyal donatı alanları, çarşısı ve pazarıyla her şeyiyle mükemmel bir uydu kenti vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Binalar 3 veya 4 katlı olacak. Zemin kaya olduğu için çok sağlam evler olacak. TOKİ çalışmalarını sürdürüyor."

"DEVLETİMİZ BİZE YARDIMCI OLDU"

Depremzede Sultan İriç de Kürtçe yaptığı konuşmada, depremde evleri ağır hasarlı olduğu için yurtta kaldıklarını belirterek, "Devletimiz bize yardımcı oldu. Bize destek oldu. Şimdi konteynerdeyiz. Bir evin ihtiyacı neyse hepsi var. Bize her şey verdiler." ifadelerini kullandı.

Delal Kural ise depremin ardından evleri hasar gördüğü için bir süre yakınlarının iş yerinde kaldıklarını, daha sonra da akrabalarına misafir olarak köye gittiklerini belirtti.

Konteyner kent kurulduktan sonra yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Kural, "Konteynere yerleştik. Burada her türlü ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Burada bir evde olması gereken her şey var." dedi.

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