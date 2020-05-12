YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da kurumlardan kan bağışı duyarlılığı

Diyarbakır'da kurumlardan kan bağışı duyarlılığı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.05.2020 19:17 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan seferberliğe, öğretmenler, sağlık çalışanları ve Müftülük personeli kan bağışında bulunarak destek verdi

DİYARBAKIR (AA) - Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan seferberliğe, öğretmenler, sağlık çalışanları ve Müftülük personeli kan bağışında bulunarak destek verdi.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta sağlık ve milli eğitim müdürlükleri ile müftülük iş birliğiyle başlattığı çalışma kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde kan bağış noktası oluşturuldu.

İl Milli Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü ile Müftülük personeli de kampanyaya destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

- "Sizin 15 dakikanız bir başkasının ömrü olsun, Kan dostumuz olun"

Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsten kaynaklı kan stoklarında ciddi düşüşler yaşadıklarını, ramazanın gelmesiyle kan stoklarının kritik noktalara ulaştığını söyledi.

Bu nedenle başlattıkları kan bağışı kampanyasının toplumda olumlu karşılık bulduğunu dile getiren Yılmaz, öğretmenlerinin, sağlık çalışanlarının ve Müftülük personelinin destek ve hastalara can olmaya geldiğini belirtti.

"Sizin 15 dakikanız bir başkasının ömrü olsun. Kan dostumuz olun." diyen Yılmaz, stokların bir anda dolmadığını, kanın her zaman ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Son dönemlerde bağış hassasiyetin artması kan stoklarımızı olumlu şekilde etkiledi. Bu anlamda değerli desteklerin artarak devam etmesini halkımızdan istirham ediyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanifi Özkal ise öğretmen ve idarecileriyle kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini, kentteki bütün öğretmenlerin kampanyaya destek vermesini istediklerini bildirdi.

Kan bağışında bulunan Arzu Çiftçi ise kampanyayla ilgili Kızılay'dan bilgilendirme mesajları aldıklarını aktararak, "Sağlıklı olan herkesi kan bağışı yapmak için Kızılay'a gelmelerini istiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi gereken bir dönemdeyiz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu değişimin sırrı! İşte bu değişimin sırrı!
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:04
Öğle
12:20
İkindi
16:10
Akşam
19:27
Yatsı
20:58

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Diyarbakır'da belediyeden evde kalanlara gezici konser

Diyarbakır'da belediyeden evde kalanlara gezici konser

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

DİMEK, Diyarbakır’ın yemek kültürünü tanıtacak

DİMEK, Diyarbakır’ın yemek kültürünü tanıtacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.