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Diyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisi

06.12.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, aşırı yağışın olumsuz etkilerine karşı kent merkezi ve ilçelerde altyapı konusunda herhangi bir sorun yaşanmaması için bütün personel ve araç gereçleriyle 7/24 teyakkuzda bekliyor.

Diyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından DİSKİ ekipleri harekete geçerek tüm birimleriyle sahada çalışma yürütüyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarları anından değerlendiren ekipler, yağmursuyu hat ve ızgaraları açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak herhangi bir olumsuzluğun oluşmaması için gayret ediyor.
Kent genelinde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen arızalara anında müdahale eden ekipler, risk oluşturabilecek noktalarda nöbet tutarak olumsuzlukları engellemek için teyakkuzda bekliyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Riskli olabilecek noktalara yağıştan önce ekipleri konuşlandırdığı belirten Tutşi, “Kent merkezinde ve İlçelerde iş makineleri vidanjör motopomplar ile müdahalede bulunuldu. Düzenli bir şekilde yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri temizlenerek faal olarak çalışmaktadır. Yağışların kısa sürede çok aşırı olmasından dolayı bazı noktalarda suların akışa geçtiği görüldü, ekiplerimizin acil müdahalesi sonucu herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuz halinde bekliyor. Vatandaşlar ihbarlarını ALO 153 üzerinden bildirebilir” dedi.

Diyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisi

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