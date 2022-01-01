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Diyarbakır'da Mekke'nin fethinin yıl dönümü kutlandı

01.01.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Mekke'nin fethinin yıl dönümü kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şubesi, Mekke'nin fethinin 1391. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

AGD Diyarbakır Şube Başkanı Muhammet Muhyettin Kayan, yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri fetih programını bu yıl da 81 şubelerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Amaçlarının gençlere fetih şuurunu verebilmek olduğunu ifade eden Kayan, şöyle konuştu:

"Fetih, kalpleri Allah'a açmaktır ve birilerinin dediği gibi işgal, yağma ya da talan değildir. Fetih, aklın hurafeden kurtulup hakikate açılmasıdır. Fetih, yönetimin zulümden kurtulup adalete açılmasıdır. Fetih, tabiatın yağma ve talandan kurtulup yaşamın devamına açılmasıdır. Diğer taraftan biz 'eğlence' adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Eğlencenin de sevincin de mutluluğun da meşru zeminde olması gerekir."

Kayan, dernek olarak evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında olan, bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin de konuşma yaptı.

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