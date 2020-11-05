Diyarbakır'da modern sulama teknikleriyle ülke ekonomisine 752 milyon lira katkı sağlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan modern sistemleriyle sulanan 500 bin dekar tarım arazisi sayesinde ülke ekonomisine 752 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtti.

Bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini vurgulayan Yıldız, Diyarbakır'da 20 Mayıs'ta başlatılan sulama sezonunun 19 Eylül'de tamamlandığını aktardı.

Yıldız, "Bu yıl Diyarbakır ve ilçelerimizde toplam 500 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. 500 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 752 milyon lira katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.