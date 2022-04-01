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Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı

01.04.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paralarını alarak kaçtıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesinde bir kuyumcunun, emanet olarak bırakılan altın ve paraları alarak kuyumculuk faaliyetine son verip müşterileri dolandırmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmada iş yeri sahipleri H.T. ve S.T'nin, 21 müşterinin 4 kilo 846 gram altın, 90 bin 120 dolar, 3 milyon 177 bin 750 lira ve 10 cumhuriyet altınını alarak il dışına çıktıkları tespit edildi.

Şüpheli H.T. ve S.T'nin İstanbul'a, ardından Kocaeli'ye gittiklerinin belirlenmesi üzerine, Diyarbakır ve Kocaeli polisi ortak operasyon düzenledi.

Yakalanan şüphelilerden H.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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