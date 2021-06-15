YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

15.06.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

1/

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eren-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Alper Yaman Narko-Terörizm Operasyonunda, Hani ilçesinin Gömeç, Mazılı köyleri ile Çağıl mezrasında önceden tespit edilen 56 noktada yapılan aramada, 1 milyon 919 bin 500 kök kenevir, 64 bin kök skunk bitkisi, 267 kilogram esrar ve 2 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildi, esrar elde etmek amacıyla kenevir eken 1 şüpheli yakalandı.

PKK'lı teröristlerin barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınakta da 11 küçük tüp ve 3 yangın tüpü içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulunarak yerinde imha edildi.

Hani ilçesi kırsalında da RPG-7 roketatar, antipersonel roket mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 55 fişek, 25 kilogram amonyum nitrat, şeker karışımı siyah renkli kimyasal madde, 50 kilogram toz şeker, 3 kablo irtibatlı elektrikli fünye, kullanıma hazır mandallı gergiden kurtulma düzeneği, büyük tüp, 4 yangın tüpü, 500 torpil, 80 direnç, 9 bin 250 metre kablo, 100 metre bakır tel, akım ölçer, kart okuyucu, harici kart, 10 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyorDiyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Haziran Salı

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:50
Yatsı
21:30

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Salı

Tillo Eczanesi
Yenisehir
Dicle Fırat Eczanesi
Sur
Ada Eczanesi
Baglar
Sağlık Eczanesi
Baglar
Bağcılar Eczanesi
Baglar
Park Orman Eczanesi
Kayapinar
Anadolu Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.