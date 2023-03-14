Diyarbakır’da öğrenciler Bilim ve Teknoloji Haftası’nı kutladı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri, bilişim teknolojileri, fen bilimleri, akıl ve zeka ile görsel sanatlar eğitmenleri eşliğinde 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bilgievi seminer ve etkinlik salonları ile dersliklerde gerçekleşirken etkinlerde eğitmenler öğrencileri slaytlarla bilgilendirdi. Bilişim Teknolojileri eğitmenleri, öğrencilere bilgisayar ve teknolojinin günümüzdeki faydalarını uygulamalı sunumlar ile anlattı.

Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde gezegenler, güneş sistemi, uzay ve astronot materyalleri hazırladı, bilim, teknoloji temalı resimler çizdi, boyama çalışmaları yürüttü.

