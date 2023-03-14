YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da öğrenciler Bilim ve Teknoloji Haftası’nı kutladı

Diyarbakır’da öğrenciler Bilim ve Teknoloji Haftası’nı kutladı

14.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden bilgievi öğrencileri bilim ve Teknoloji Haftası’nı kutladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri, bilişim teknolojileri, fen bilimleri, akıl ve zeka ile görsel sanatlar eğitmenleri eşliğinde 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.
Bilgievi seminer ve etkinlik salonları ile dersliklerde gerçekleşirken etkinlerde eğitmenler öğrencileri slaytlarla bilgilendirdi. Bilişim Teknolojileri eğitmenleri, öğrencilere bilgisayar ve teknolojinin günümüzdeki faydalarını uygulamalı sunumlar ile anlattı.

Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde gezegenler, güneş sistemi, uzay ve astronot materyalleri hazırladı, bilim, teknoloji temalı resimler çizdi, boyama çalışmaları yürüttü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da trafik uygulaması: 8 bin 128 lira ceza kesildiDiyarbakır’da trafik uygulaması: 8 bin 128 lira ceza kesildi
66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev faresi yakalandı66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev faresi yakalandı
Kars Harakani Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldıKars Harakani Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 14 Mart Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:26
Öğle
12:34
İkindi
15:54
Akşam
18:31
Yatsı
19:47

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler14 Mart Salı

Leman Eczanesi
Yenisehir
Şentepe Eczanesi
Baglar
Veysel Eczanesi
Baglar
Lalem Eczanesi
Kayapinar
Alin Eczanesi
Kayapinar
Diyarbakır Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.