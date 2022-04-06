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Diyarbakır'da öğrenciler "İlk Dersimiz Egzersiz" projesiyle sınıfa zinde girecek

06.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında kent genelinde okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler ilk derse girmeden beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde 15 dakika kültür fizik egzersizi yapacak - Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali: - "Öğrencilerimizin güne ve derse zinde ve mutlu başlamaları için etkinliğimizi uyguluyoruz. 17 ilçede 350 bin öğrencimiz aynı anda bu egzersizleri yaparak derse başlayacak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "İlk Dersimiz Egzersiz" projesi kapsamında binlerce öğrenci kültür fizik egzersizi yaparak, derse başlayacak.

Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin sporla buluşması, güne zinde başlamalarının sağlanması için "İlk Dersimiz Egzersiz" projesini hazırladı.

Kent genelinde okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler ilk derse girmeden beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde 15 dakika kültür fizik egzersizi yapacak.

Projenin uygulandığı okullardan merkez Kayapınar ilçesindeki Muazzez Beran Ortaokulunda da bahçede toplanan çocuklar müzik eşliğinde, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kültür fizik hareketleri yaptı.

- "Etkinliğimiz çocuklarımızın sağlığına ve başarısına katkı sağlayacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sabahın mahmurluğunu üzerlerinden atmaları, eğitim ve öğretime motive olmuş şekilde başlamaları amacıyla bu projeyi uyguladıklarını söyledi.

"Öğrencilerimizin güne ve derse zinde ve mutlu başlamaları için etkinliğimizi uyguluyoruz. 17 ilçede 350 bin öğrencimiz aynı anda bu egzersizleri yaparak derse başlayacak." diyen Küçükali, egzersizin, kişiye güç, kuvvet, enerji ve mutluluk verdiğini, daha net düşünmesini sağlayarak, sağlıklı ve başarılı olmasına etki ettiğini ifade etti.

Küçükali, "Bu etkinliğimiz de çocuklarımızın sağlığına ve başarısına katkı sağlayacak. Etkinliğe destek veren öğretmenlere teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim devam ettiği sürece etkinliğimiz de devam edecek." dedi.

Beden eğitimi öğretmen Ahmet Tunç da çocukların kimi zaman okula uykulu geldiklerini, spor yaparak derse başlamalarının onlar için iyi olacağını, zinde olacaklarını belirtti.

- "Kendimi daha iyi hissediyorum"

Öğrencilerden 11 yaşındaki Rona Güler, spor yaptıklarını, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Spor yaparken çok eğlendik. Sürekli olursa çok sevinirim." diye konuştu.

12 yaşındaki Muhammet Özçimen, bu aktivitenin kendilerine iyi geldiğini anlatarak, "Normalde sabahları uykulu gelirdim. Bugün esneme hareketleri yaptık ve kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Melike Yokuş da sabah saatlerinde eklem ağrısı hissettiğini belirterek, esneme hareketlerinin etkisini gördüğünü dile getirdi.

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