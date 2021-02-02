Diyarbakır'da öğrenciler salgına rağmen uzaktan eğitimle hafız oldu

- "Hafızlık eğitiminin yanında akademik derslerimizde de çok başarılı oluyoruz"

Diğer öğrencilerin müfredat dersleri ile hafızlık eğitimleri sürüyor.

Proje kapsamında eğitimlerini sürdüren ve 7. sınıfa devam eden öğrenciler, salgın nedeniyle eğitimlerini uzaktan da sürdürdü. Hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenci ezberini pekiştirme sürecine geçti.

Projeye dahil olmak isteyen öğrencilerden hafızlığa ilgisi ve kabiliyeti olan 140 öğrenci, okulda kurulan komisyon tarafından sınav ve mülakatla seçilerek hafızlık eğitimine ilk adımı attı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulu'ndan 20 öğrenci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecine rağmen eğitimlerini tamamlayarak hafız oldu.

Öğrencilerden Ensar Şeker (12), okulda aldıkları eğitimle hafız olmayı başardıklarını söyledi.

"Dinimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Hafızlık eğitiminin yanında akademik derslerimizde de çok başarılı oluyoruz." diyen Şeker, bu eğitimi almalarına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Hamza Solmuş (12) yaklaşık 2 yıl önce başladığı hafızlık eğitimini 20 ayda tamamladığını, şimdi ise pekiştirme sürecine başladığını belirtti.

Hafız olmak istediğini, ailesinin de desteği ile bu okulda eğitim görmeye başladığını anlatan Solmuş, "Bir yıl içinde hafızlığımı tamamladım. Öğretmenlerimiz sayesinde hafız oldum, mutluyum. Bize bu imkanı veren tüm yetkililere ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Bu çok büyük bir imkan"

Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız ise okulda, inancını, milli, manevi ve ahlaki değerlerini özümseyen, sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen değil, aynı zamanda onu idrak eden, anlayan ve hayatına tatbik eden bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Koronavirüs sürecinde öğrencilerin akademik ve hafızlık eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam ettiklerini dile getiren Yıldız, salgın sürecine rağmen 20 öğrencinin hafızlık eğitimini tamamlamasından memnuniyet duyduklarını aktardı.