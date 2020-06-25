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Diyarbakır'da öğrenciler YKS'de başarılı olmak için dua etti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.06.2020 18:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da öğrenciler YKS'de başarılı olmak için dua etti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak bazı öğrenciler ile aileleri, Hazreti Süleyman Camisi'ni ziyaret ederek dua okudu.

Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethinin başladığı yer olarak bilinen Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hazreti Süleyman Camisi'ni ziyaret eden öğrenciler ve aileleri, Halid Bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman ile Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit düşen 27 sahabenin türbesinde dua etti ve Yasin-i Şerif okudu.

Tarihi camide de namaz kılan öğrenciler, başarılı olabilmek için dua etti

Öğrencilerden Bilal Gül, AA muhabirine, sınavının iyi geçmesi için dua etmeye geldiğini söyledi.

Hem sınavda başarılı olmak hem de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bitmesi için dua ettiğini aktaran Gül, "Önce çalıştık, şimdi de dua ettim. Hedefimde hukuk fakültesini kazanıp avukat olmak var." dedi.

Kübra Ok da 2 yıldır üniversiteye hazırlandığını, geçen yıl aksilik yaşadığı için istediği bölümü kazanamadığını belirterek, "Bu yıl çalıştım. İnşallah kazanırım. Cumartesi ve pazar sınavımız var. Benim gibi sınava giren diğer arkadaşlarıma da başarılar dilerim. İnşallah onlar da kazanırlar. Hayvanları sevdiğim için veterinerlik fakültesinde okumak istiyorum." ifadesini kullandı.

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