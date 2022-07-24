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Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

24.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AUY 267 plakalı otomobil, Diyarbakır Mardin kara yolu Zerzevan Kalesi mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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