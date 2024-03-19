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  4. Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı

İHA İHA
19.03.2024 15:21
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Diyarbakır-Bingöl kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Diyarbakır-Bingöl kara yolu üzeri Çaytepe köyünde meydana geldi. F.B. idaresindeki 12 AV 691 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç içerisindeki sürücü F.B. ile birlikte araç içinde bulunan G.B. ve A.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan A.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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