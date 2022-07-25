Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Bismil ilçesinde otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil-Batman kara yolunda uygulama sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, 4 kilogram skunk ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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