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Diyarbakır'da özel gereksinimli çocuklar belediyenin açtığı kursta yüzme öğreniyor

07.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da özel gereksinimli çocuklar belediyenin açtığı kursta yüzme öğreniyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla açılan kursta özel gereksinimli çocuklara da yüzme eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz düzenlediği spor okullarında 22 bin 112 öğrenci farklı branşlarda, yüzmede ise 18 antrenör eşliğinde 8-14 yaş 6 bin 9 öğrenci eğitim veriliyor.

Yüzme eğitimlerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Mola Evleri" ve "Aktif Yaşam Merkezi"nde eğitim gören yaklaşık 100'e yakın özel gereksinimli öğrenci de katılarak, hem sosyalleşiyor hem de güvenle kulaç atmanın keyfini yaşıyor.

Seyrantepe'de bulunan yüzme havuzunda eğitim alan öğrenciler antrenörler eşliğinde yüzme öğrenirken kavurucu sıcaklarda da serinleme fırsatı buluyor.

Aktif Yaşam Merkezinde eğitmen Mustafa Yaşar, yüzmenin çocuklar üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğunu belirtti.

Yaşar, "Merkezde özellikle down sendromu, otizmli, mental rahatsızlığı olan çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Belediyemizin sunmuş olduğu imkanlardan da aynı zamanda yararlanıyoruz. Çocuklarımızı haftanın belirli günlerinde havuza getirip burada yüzme etkinliğinden faydalanıyoruz. Temel amacımız çocukların hem bu sıcaklarda serinlemesini sağlamak hem de gelişim süreçlerine katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

Yüzme antrenörü Mecit Ateş ise havuzda haftanın 5 günü çocuklara hizmet sunduklarını, su korkusunu yenmesini sağladıkları çocuklara yüzme öğrettiklerini kaydetti.

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