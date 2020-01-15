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  4. Diyarbakır'da piyasaya sahte 50 bin 550 lira sürmek isteyen 4 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da piyasaya sahte 50 bin 550 lira sürmek isteyen 4 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da piyasaya sahte 50 bin 550 lira sürmek isteyen 4 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 50 bin 550 lira sahte parayı piyasa sürmek isteyen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Eğil ilçesinde yaşayan H.U'nun kent merkezinde bulunan Y.E'den temin ettiği sahte paraları piyasaya sürmek için alıcı aradığı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, H.U. sahte paraları sattığı esnada suçüstü yakalandı.

​Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 50 bin 550 lira sahte banknot ele geçirildi.

Sahte banknotlar muhafaza altına alınıp, Merkez Bankasına gönderildi. H.U. ve banknotları satmaya çalıştığı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Gözaltı Sahte Para

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