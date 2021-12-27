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Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan zanlı tutuklandı

27.12.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis merkezine girerek havaya rastgele açan ve 11 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Huzur Polis Merkezine 20 Aralık'ta girerek, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan, polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirip, gözaltına aldığı Abdulrahman Katibi (32) hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Katibi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır'da Huzur Polis Merkezine 20 Aralık'ta giren ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu Abdulrahman Katibi, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açmış, polislerce silah kullanmadan etkisiz hale getirilmişti.

Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 11 suç kaydı olduğu, herhangi bir terör kaydının bulunmadığı, hakkında en son 9 Aralık'ta 'tehdit-mala zarar verme' suçundan aynı polis merkezinde işlem yapıldığının tespit edildiği belirtilmiş, akli dengesinin yerinde olmadığının değerlendirildiği ifade edilmişti.

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