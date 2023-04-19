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Diyarbakır’da Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara denetim

19.04.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan işyerlerini denetledi.

Diyarbakır’da Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara denetim

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan bayram nedeniyle, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan pastaneleri denetledi.

Ekipler, işyerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj- dara hilesini kontrol etti. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyerlerini uyardı.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edecek.

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