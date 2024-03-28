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Diyarbakır’da Ramazan’a renk katan söyleşi ve konser etkinliği yapıldı

İHA İHA
28.03.2024 15:43
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi çerçevesinde Yazar, Şair ve Aktivist Kahraman Tazeoğlu ve Grup Yürüyüş’ü Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği ‘2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu’ Ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor. “Bereketin İzinde Diyarbakır’da Ramazan” mottosuyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Yazar, Şair ve Aktivist Kahraman Tazeoğlu şiirlerini seslendirdi. Grup Yürüyüş ise sevilen ezgilerini seslendirdi, Filistin eserine ise çocuklar sahneden eşlik etti.

Program, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü’nün Grup Yürüyüş’e, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu’nun Kahraman Tazeoğlu’na plaket takdim etmesiyle sona erdi.

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