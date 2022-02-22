Diyarbakır'da sahnelenen Kürtçe tiyatro oyunu turneye çıkacak

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde sahnelenen ve büyük ilgi gören "Deri" isimli Kürtçe tiyatro oyunu turneye çıkacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin farklı dil ve kültürlere yönelik hayata geçirdiği projeler kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca "Deri (Kapı)" isimli Kürtçe tiyatro oyunu hazırlandı.

Umut Yılmazer'in yazdığı, yönetmenliğini Halil İbrahim Kaçmaz'ın üstlendiği ve oyunculuğunu Erdal Ayna ile Ayşe Taylan'ın yaptığı oyun, 21 Aralık 2021'de izleyiciyle buluştu.

Sanatseverlerle ücretsiz buluşturulan oyun, gördüğü yoğun ilgiden dolayı özel gösterimlerle yüzlerce izleyiciye ulaştı.

Tiyatro oyununun, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu büyükşehirlerde sahnelenmesi planlanıyor.

Turne hazırlıklarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca ayrıca salgın nedeniyle zor bir süreçten geçen insanların yüzünün güldürülmesi amacıyla iki Türkçe ve iki Kürtçe skeçten oluşan "Komedi Mola" adlı tiyatro oyunu hazırlandı.

25 Şubat'ta seyirciyle buluşması planlanan tiyatro oyununun da provaları sürüyor.

- "Oyun, festivallere çağrılıyor"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Tiyatro ve Sinema Şube Müdürü ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici, AA muhabirine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak sanat politikalarını farklı dil ve kültürlere yönelik çalışmalara uygun yürüttüklerini söyledi.

Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Süryanice gibi dillerde çalışmalarının bulunduğunu aktaran Ekici, bu politika çerçevesinde 'Deri' isimli bir oyun hazırladıklarını, Diyarbakır'ı anlatan oyunun özel yazıldığını ve yönetildiğini belirtti.

Ekici, 25 Şubat'ta Kürtçe ve Türkçe skeçlerden oluşan "Komedi Mola" adlı oyunun da sergileneceğini anlatarak, Komedi Mola ile salgın nedeniyle zor bir süreç geçiren insanların yüzünü güldürmek istediklerini, oyunda iki Kürtçe, iki Türkçe skecin yer aldığını kaydetti.

Deri oyununun çok iyi gittiğini ifade eden Ekici, şöyle konuştu:

"Çünkü insanlar ana dillerinde oyun seyrederken daha iyi anlıyorlar ve tepki veriyorlar. Bu nedenle çok beğenildi. Amacımıza ulaştığımızı görüyorum, bu da bizi mutlu ediyor. Şöyle bir gerçek var, insan kendini ifade ettiği ve anlattığı zaman, kendi diliyle anlattığında daha iyi anlaştığını ve daha iyi anlatıldığının farkında. O yüzden biz bu alanı daha çok genişletmeliyiz. Sanatsal anlamda üstümüze düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. İleriki süreçte, Kürtçe, Zazaca veya farklı dillerle ilişkili projelerimiz de var."

Oyunlarının sahnelenmeye başladıktan sonra Almanya'dan talep geldiğini fakat salgın koşulları nedeniyle şu an için bunun ertelendiğini ifade eden Ekici, "Oyun, festivallere çağrılıyor. Deri oyununun başka yerlerde sahnelenmesi için turne yapma planlarını düşünüyoruz. İstanbul, Adana, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, İzmir gibi illerde turneler programlıyoruz. Özellikle büyük illerde olmasını istiyoruz." dedi.

- "Seyircilerin tepkilerinden ötürü mutluyuz"

Oyunun yönetmeni Halil İbrahim Kaçmaz da yaklaşık 1 saat 20 dakika süren oyunun provalarının 1,5 ay devam ettiğini aktardı.

Oyunun Kürtçe olmasının seyirci adına önemli olduğunu ifade eden Kaçmaz, "Oyunun konusu Diyarbakır'da geçtiği için hikaye seyirciye çok da yabancı gelmiyor. Seyircilerin tepkilerinden ötürü mutluyuz." şeklinde konuştu.

Oyuncu Erdal Ayna da yaklaşık 17 yıldır tiyatro ve sinema oyunculuğu yaptığını ifade etti.

Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'nda misafir yönetmen ve oyuncu olarak çalıştığını belirten Ayna, kentin çok inançlı, kültürlü ve kimlikli bir şehir olduğunu, bundan dolayı çok kültürlü sanatsal işlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kürtçe ve Türkçe skeçlerden oluşan Komedi Mola projesinin ilerleyen dönemlerde Zazaca ve farklı dillerin de yer alacağı bir şekilde geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Ayna, şunları kaydetti:

"Oyunu, Kürtçe yönetirken çok daha hakimim. Nidaları ancak bu kültürde yaşayan birisi daha iyi bilir. Bu nedenle vermek istediğim şeyi daha rahat verebiliyorum. O rejiyi vermek için zorlanmıyorum, ciltlerce kitap okumam gerekmiyor."

Ayna, şöyle dedi:

"Biz Kürtçe denilince akla sanatın gelmesini istiyoruz. Kürtçe'nin bir sanat dili haline gelmesi gerek. Diyarbakır denilince akla çok dilli projelerin üretildiği bir şehir gelsin istiyoruz. Kentte bulunduğum süre boyunca ürettiğim projelerin temelinde bunlar var. Komedi Mola da Deri de ve yaptığım diğer çocuk oyunları da buna hizmet ediyor. "

- "Kendimi tiyatroda değil de evimde hissettim"

Deri adlı oyunu izlemeye gelen Deniz Şengül de daha önce çok kez tiyatroya gittiğini fakat ilk defa Kürtçe bir oyun izlediğini aktardı.

Oyundan keyif aldığını belirten Şengül, "Kendimi tiyatroda değil de evimde hissettim. Evde birbirimize kullandığımız hitapları sahnede görünce mutlu oluyorum, daha çok gülüyorum. Çok beğendik muhtemelen haftaya tekrar geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Komedi Mola'nın Kürtçe skeç bölümünün oyuncularından Şafia Erbil de çocukluğundan beri tiyatroya ilgi duyduğunu ve merakının üniversite yıllarında da devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar hep Türkçe oyunlarda yer aldığını ve ilk defa Kürtçe bir oyun oynayacağını dile getiren Erbil, ilk Kürtçe tiyatro oyunculuk deneyimi olmasına rağmen provalarda duygularını daha rahat ifade edebildiğini aktardı.

Erbil, "Oyunda doğaçlamalarda çocukluktan gelen babaannemden kaptığım deyimler, atasözleri bir bakıyorum ki açığa çıkıyor. Türkçe ile böyle bir farkı olabilir. Muhakkak izlemeye gelin, yakınlarınızı, anne ve babanızı izlemeye getirin. İzlerken çok keyif alacağınızı, çok güleceğinizi garanti ediyoruz." şeklinde konuştu.

