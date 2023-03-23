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Diyarbakır’da sahur vakti aracında kurşunlanarak öldürüldü

23.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da Müslüm Candan isimli bir kişi sahur vakti aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da sahur vakti aracında kurşunlanarak öldürüldü

Olay, sahur vakti Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre silah sesi gelmesiyle beraber çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah sesinin geldiği yönde bulunan 34 DUV 247 plakalı araçta kan izlerine rastlayan polisler sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler başından vurulmuş olarak bulunan 30 yaşındaki Müslüm Candan isimli bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çok sayıda güvenlik gücü olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, Candan’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Araçta geniş çapta inceleme yapıldı. Olayın nedeni öğrenilmezken saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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