Diyarbakır'da şair, yazar ve fikir insanı Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

DİYARBAKIR (AA) - Yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır'da gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Diyarbakır İl Müftülüğü öncülüğünde, dün 88 yaşında hayatını kaybeden Karakoç için merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulucami ve 17 ilçenin merkez camilerinde ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulucami'deki programa katılan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, gıyabi cenaze namazını kıldırdı, dua etti, Karakoç'un bir şiirinden kesit okudu.

Gıyabi cenaze namazına, Vali Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Karaloğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakırlı hemşehrilerinin, büyük mütefekkir Sezai Karakoç'u Hakk'a uğurladıklarını söyledi.

Karakoç'un cenazesinin bugün İstanbul'da toprağa verileceğini hatırlatan Karaloğlu, Karakoç için hemşehrileri olarak, Diyarbakırlılar olarak Ulucami ve 17 ilçenin merkez camilerinde gıyabi cenaze namazı kılıp, dua ettiklerini aktardı.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Rabb'im onu cennetine koysun. Rabb'im inşallah Diyarbakır'da Sezai Karakoç ve o neslin devamını da sağlamayı nasip etsin. Bu şehir, bu topraklar mübarek topraklar. Tarih boyunca hep İslam medeniyetine büyük insanlar, şairler, mütefekkirler yetiştirdi. İnşallah Sezai Karakoç üstattan sonra da bu toraklardan yine medeniyetimize, kültürümüze, inancımıza hizmet edecek insanlar, fikir insanları, şairler yetişsin diye temenni ediyoruz. Rabb'im nur içinde yatırsın. Bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimizin başı sağ olsun, ümmetin başı sağ olsun."

