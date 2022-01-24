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Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı

24.01.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: - "Diyarbakır'da anneler çocukları okula veya işe giderken hiçbir şekilde endişe etmiyor. Emin olsunlar ki; Ali Gaffar Okkan'ın meslektaşları olarak onun bıraktığı bayrağı çok daha ileriye götürme hedef ve kararlığı içerisindeyiz. Bu azimle çalışıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 21 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

24 Ocak 2001 tarihinde şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için İl Emniyet Müdürlüğünce, saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törende yaptığı konuşmada, 24 Ocak 2001'de terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehadete uğurladıkları yiğit polis memuru Okkan ve mesai arkadaşlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

- "Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı unutmadılar ve unutmayacaklar"

"Milletler yiğit ve kahraman evlatlarının omuzlarında yükselirler." diyen Aşkın, Türkiye'nin "yiğit evlatlar" konusunda dünyanın en şanslı ülkesi olduğunu vurguladı.

Okkan'ın bir kentin gönlünde nasıl taht kurabileceğinin en güzel örneği olduğunu dile getiren Aşkın, şunları kaydetti:

"Bu kentin her sokağı her çocuğu her garibanı her yardıma muhtaç olanı her kadını ve her erkeği onu 'Gaffar baba' diye adlandırmıştır. Bu herkese kısmet olmayacak bir gönüllerde taht kurmaydı. Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta, gördüğümüz birçok iş yerinde ve evde onun o gülen yüzüyle fotoğrafını görüyoruz. Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı unutmadılar ve unutmayacaklar. Çünkü o bu kenti çok seviyordu. Gerçekten de Diyarbakırlılar da Okkan'ı çok sevmişti. Terörün lanet yüzünü biz burada 21 yıl önce bir kez daha gördük."

"İl Emniyet Müdürlüğünün bütün personeli ve Türkiye'de çalışan bütün güvenlik kuvvetleri bu tarz olaylar tekrar meydana gelmesin, vatandaşlarımızda terör kaygısı olmasın, hiçbir yerde bombalar patlamasın, ülkemizin huzur içinde olması için görev yapıyoruz." ifadelerini kullanan Aşkın, Okkan'ın yolunda giden yaklaşık 10 bin personelin onun hizmetlerini sürdürmeye çalıştığını aktardı.

Aşkın, şöyle konuştu:

"Diyarbakır halkının gönlünün kazanılması için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam ediyoruz. Bugün kentin sokaklarında huzur var. Diyarbakır'da anneler çocukları okula veya işe giderken hiçbir şekilde endişe etmiyor. Emin olsunlar ki; Ali Gaffar Okkan'ın meslektaşları olarak onun bıraktığı bayrağı çok daha ileriye götürme hedef ve kararlığı içerisindeyiz. Bu azimle çalışıyoruz. Bundan Diyarbakırlılar emin olsun.

'Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin sigortasıdır.' diye büyüğümüzün sözü vardı. Gerçekten Diyarbakır ne kadar huzurlu olursa Türkiye o kadar güvende olacaktır. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bu bilinçle görevini yapmaya devam edecek. Okkan ve mesai arkadaşları ile ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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