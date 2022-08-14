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Diyarbakır'da serinlemek için Eğil Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu

14.08.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da serinlemek için Eğil Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Eğil Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Eğil Baraj Gölü'ne serinlemek için giren kız çocuğu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Eğil Baraj Gölü'ne akşam saatlerinde serinlemek için suya giren Mizgin Kaçmaz (14) bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Kaçmaz, kaldırıldığı Eğil Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçmaz’ın cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Diyarbakır Eğil boğulma

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

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