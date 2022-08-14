Diyarbakır'da serinlemek için Eğil Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Eğil Baraj Gölü'ne serinlemek için giren kız çocuğu boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Eğil Baraj Gölü'ne akşam saatlerinde serinlemek için suya giren Mizgin Kaçmaz (14) bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Kaçmaz, kaldırıldığı Eğil Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçmaz’ın cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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