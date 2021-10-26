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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil yandı

26.10.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil yandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maruf Yılmaz'ın kullandığı 34 DV 1125 plakalı otomobil Ambar Mahallesi'nde seyir halindeyken, motor kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, yol kenarına park ettiği araçtan indi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Yılmaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bismil Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın otomobilde hasara yol açtı.

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