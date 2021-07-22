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Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

22.07.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batman-Antalya seferini yapan Murat Erdal idaresindeki 21 AE 101 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki otogar yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Durumu fark eden sürücü 13 yolcunun tahliyesini sağladı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın sonucu hasar oluşan otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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yangın Diyarbakır

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