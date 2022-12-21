Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Kayapınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Kentte ateşli silahların yasa dışı ticaretinin engellenmesi, ruhsatsız tabancaların ele geçirilmesi, bu tabancaların suç işleme potansiyeli olan kişilerin eline geçmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, bir şüphelinin ruhsatsız tabancaları satışa sunacağı belirlendi.

Merkez Kayapınar ilçesinde zanlının ikametinde yapılan aramada,10 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör ve 65 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silah kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

