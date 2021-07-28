Diyarbakır'da Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonundan 2 dilde aşı çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla oluşturulan, aralarında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu (STPK) Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklama ile vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bahçesinde sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler adına basın açıklamasını Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan, Türkçe, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Başkanı Şiyar Güldiken de Kürtçe okudu.

Turan, dünyada olduğu gibi Türkiye ve bölgede de salgının kontrol altına alınmadığını ve artarak devam ettiğini söyledi.

Herhangi bir bilimsel veriye dayanmayan, toplumu endişeye sevk eden gerçek dışı beyanların, salgınla mücadele başarısını olumsuz etkilediğine işaret eden Turan, endişe verici varyantların olduğu bir ortamda aşı oranının düşük olmasının başta sağlık personeli olmak üzere bütün toplumun sağlığını tehlikeye soktuğunu aktardı.

- "Yeni varyantlar ancak etkili bir aşılama ile engellenebilir"

Turan, salgının kontrol altına alınmasında aşının kritik bir önem sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelinen aşamada salgını kontrol altına almak, pandemi ile mücadelede başarılı olmak için önemli bir fırsat yakalanmış, en kritik toplumsal korunma önleminin aşı olduğu bilimsel verilerle ortaya konulmuştur. Aşı olmasa salgının sürekli artarak yıllarca süreceği, milyonlarca insanın ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı bilinmektedir. Ülkemizde ve dünyada uygulanan aşılar bilimsel süreçlerden geçirilerek onaylanmış ve öncelikle güvenirliliğinden emin olunarak uygulanmaya başlanmıştır. Bugüne kadar dünyada 4 milyara yakın doz aşı uygulanmıştır. Toplumsal bağışıklık için en az yüzde 80-90 gibi bir aşılama oranına ulaşılması gerektiği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Hastalığın yayılması yavaşlatılmadıkça yeni varyantlar ortaya çıkmaktadır. Çeşitli ülkelerde çıkan yeni varyantlar ancak etkili bir aşılama ile engellenebilir."

"Aşı karşıtlarının hurafelere dayalı, bilim dışı anlatımları gerçekliği yansıtmamaktadır. Uygulanan aşılar güvenilir ve etkilidir. Yaygın aşılamanın olduğu birçok ülkede Kovid-19 nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çok büyük kısmı aşılanmamış bireylerden oluşmaktadır. Aşılananlarda hastalık çok daha hafif geçmektedir." diyen Turan, bilimsel çalışmaların aşının hastalığı kötü geçirme ihtimalini önemli oranda ortadan kaldırdığını gösterdiğini aktardı.

Turan, "Ülkemizdeki sağlık çalışanlarının pandemide yaşadıkları da bunu kanıtlamaktadır. Aşılama öncesinde Türkiye'de 400'e yakın sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Aşılama sonrasında bu dramatik süreç kırılmış, ölümlerde belirgin bir azalma sağlanmıştır. İlimiz hastanelerinde yatan hastaların çok önemli bir kısmı aşısız ya da yetersiz dozda aşılanmış olanlar. Ölen kişilerin çok büyük bir kısmı aşı yapmamış olanlar. Bu durumda ölümlerin büyük çoğunluğunun aşılama ile durdurulabilir olduğu görülmektedir." dedi.

- "Aşılama oranlarının artırılması için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz"

Vaka sayısında artış tablosunun ortadan kaldırılması için kamu aracılığıyla yerel dinamiklerin de sürecin içine katıldığı güçlü bir aşı bilgilendirme kampanyasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Turan, "STPK olarak kentimizdeki aşılama oranlarının artırılması için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Önümüzdeki günlerde basın açıklamasıyla topluma yönelik çağrılar yapacağız. Anons araçlarıyla çağrı, kısa mesaj, videolar, sosyal medya ve yerel yazılı-görsel medya acılığıyla bilgilendirme, afiş ve broşür dağıtımı, billboardlarda aşı çağrısı yapılması, aşılama birimlerine ziyaretler yapılması ve yerel dinamiklerle bir araya gelinmesi planlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Turan, büyük bir bedel ödenen salgına karşı aşı olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu aktararak, "Kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumanın en etkili ve güvenilir yolu aşılamadır. Aşı oranlarını arttırarak sevdiklerimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz. Aşıdan değil, virüsten korkulmalıdır. Aşı candır, hayat kurtarır. Tedirgin olma, aşı ol. Aşılanalım, salgını birlikte aşalım." çağrısı yaptı.

