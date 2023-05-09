Diyarbakır'da suç örgütü operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında bir suç örgütünün kasten öldürme, silahla yaralama, silahlı tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ile kasten yaralama suçlarını işleyerek ilçe sakinleri ve esnaf üzerinde korku, baskı ve infial ortamı oluşturdukları, sokak aralarında "torbacı" tabir edilen örgüt üyeleri marifetiyle uyuşturucu satışı ve dağıtımı yaptırdıkları, bölgede uyuşturucu satışında tekel olmak amacıyla rakip gördükleri ve hakimiyet kurmak istedikleri uyuşturucu suç gruplarına yönelik eylemlerinde çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdikleri ve kullandıkları uzun namlulu silahları polisin ele geçirmesini önlemek amacıyla toprağa gömdükleri belirlendi.

Suç örgütünün elebaşı R.B'nin aralarında bulunduğu 35 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalandı, R.B'nin de olduğu 9 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 2 balistik çelik yelek, 18 şarjör, 400 fişek, 2 kilo 50 gram esrar, 11 kilo 50 gram skunk, 4 bin 700 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

