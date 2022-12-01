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Diyarbakır'da "tacizci" sanılarak öldürülen kişiyle ilgili 6 sanığın dosyası birleştirildi

01.12.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkemenin birleştirme kararında, tacize uğradığı iddia edilen kızın, fotoğraf teşhisinde, olayı gerçekleştiren kişinin linç edilerek öldürülen Ergün Arslan olmadığını anlattığı belirtildi.

Diyarbakır'da 7 ay önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın dosyası birleştirildi.

Sur ilçesinde 3 Nisan'da "bir kişinin mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan'ın bir grup tarafından darbedilip bıçaklanması sonucu öldürülmesiyle ilgili iki farklı mahkemede yürütülen yargılamada birleştirme kararı verildi.

Sanıklardan 2'si tutuklu 5 suça sürüklenen çocuğun yargılandığı Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın, olayla ilgili yetişkin sanık B.E. hakkında Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dosyayla birleştirilmesini kararlaştırdı.

Birleştirme kararının gerekçesinde şu değerlendirme yapıldı:

"Yapılan incelemede yaşı büyük sanık hakkında dava dosyamıza konu olay nedeniyle Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, davanın derdest olduğu, iddianamelerdeki anlatım ve dosya kapsamından mahkememiz dosyası ile arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu, bu nedenle dosyamızın ilgili dosyayla birleştirilmesine karar verilmiştir."

"KÜÇÜK KIZI TACİZ EDEN KİŞİNİN MAKTUL OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Kararda ayrıca, tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğunun beyanına da yer verildi.

Maktulün ölümüne neden olan taciz olayının araştırıldığı kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Tacize uğradığı iddia edilen küçük kızın tanık olarak beyanı alındığı, alınan beyanında 'bir şahsın kendisine terbiyesiz, telefonumu çıkarıp fotoğrafını çekeceğim' dediğini, herhangi bir tacize uğramadığını ve olayı annesinden başkasına anlatmadığını belirttiği, tanığa maktulün fotoğrafı gösterilerek yaptırılan teşhiste olayı gerçekleştiren şahsın maktul olmadığını beyan ettiği anlaşılmıştır. Olay tarihinde taciz iddiası üzerine spontane gelişen ve mahallenin gençlerinin karıştığı olayda sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini gösteren bir emarenin olmadığı, mahallenin gençleri tarafından maktule linç girişiminde bulunulduğu, önceden bir karar alıp bunu fiiliyata dökme iradelerinin mevcut olmadığı değerlendirilmiştir."

Kararda şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler her ne kadar maktulün bir kızı taciz ettiğinden dolayı darbettiklerini belirtmiş ise de yapılan araştırmada küçük kızı taciz eden kişinin maktul olmadığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde suça sürüklenen çocuklarla maktulü darbederek ve bıçakla öldürerek üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmıştır."

Tutuklu B.E. ile suça sürüklenen çocuklar E.H.T. ve S.D. ile tutuksuz sanıklar H.İ.P, M.M. ve S.B. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilen dosya kapsamında 6 Şubat 2023'te hakim karşısına çıkacak.

Sanıkların "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

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