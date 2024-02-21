Diyarbakır’da “Tarih Yazan Çocuklar” şenliği devam ediyor

Diyarbakırlı çocukların sanal ve sahte kahramanlar yerine tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede kitaplardan etkinliklere, mektuplardan tiyatro gösterimlerine kadar birçok çalışma yer alıyor.

Proje çerçevesinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde yer alan Raif Türk İlkokulunda öğrencilere, tarihteki başarıları ve tecrübeleriyle topluma mal olmuş önemli şahsiyetlerin hayatlarının yer aldığı 100 kitaplık “Tarih Yazan Çocuklar” serisi belirlenen plan doğrultusunda okutuldu.

Okul tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikle çocuklar, hayatını okudukları kahramanların karakterlerine bürünüp canlandırmalar yaparak hem öğrendiklerini sergiledi hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik, çocukların hocalarıyla birlikte toplu resim çekiminin ardından sona erdi.

