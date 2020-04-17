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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 1389 gümüş sikke ele geçirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.04.2020 09:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 1389 gümüş sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 1389 gümüş sikke ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1389 gümüş sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan'da 4 kişinin tarihi niteliği olduğu değerlendirilen gümüş sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Fiziki takip sonucu dün ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda alıcıyla buluşan şüpheliler, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Zanlıların araçlarında ve üst aramasında Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1389 gümüş sikke bulundu.

Ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı, tarihi sikkeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Selçuklu Diyarbakır gümüş sikke Silvan

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