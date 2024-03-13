Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde merkez Bağlar ilçesinin Yeşildallı Mahallesi'ne Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildi.

Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı, şüphelilerin aracında yapılan kontrolde, 57 farklı ebatlarda sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

