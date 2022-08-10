Diyarbakır’da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Bismil’in kırsal Korukçu Mahallesi’nde akrabasına ait mısır ekili tarlada sulama yapmak isteyen 4 çocuk babası Vedat O, elektrik panosuyla ilgilenirken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Vedat O, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vedat O'nun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz