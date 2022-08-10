YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

10.08.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Bismil’in kırsal Korukçu Mahallesi’nde akrabasına ait mısır ekili tarlada sulama yapmak isteyen 4 çocuk babası Vedat O, elektrik panosuyla ilgilenirken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Vedat O, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vedat O'nun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyorDiyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor
Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildiOrdu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildiTFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:23
Öğle
12:30
İkindi
16:17
Akşam
19:26
Yatsı
20:53

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Büşra Eczanesi
Yenisehir
Güneydoğu Eczanesi
Yenisehir
Evin Eczanesi
Baglar
Kuruçeşme Eczanesi
Baglar
Çolak Eczanesi
Baglar
Arya Eczanesi
Kayapinar
Nehir Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.