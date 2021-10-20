Diyarbakır'da terör operasyonunda 15 tutuklama

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Açıklamada, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanan 65 şüphelinin de tutuklandığı anımsatıldı.



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