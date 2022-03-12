YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

12.03.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalarda, PKK/KCK'ya katıldıkları, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen F.B. ve H.Y. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılımDiyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım
Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva olduGeri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu
"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:28
Öğle
12:34
İkindi
15:53
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler12 Mart Cumartesi

Yenişehir Eczanesi
Yenisehir
Nefes Eczanesi
Yenisehir
Bozan Eczanesi
Baglar
Dicle Eczanesi
Baglar
Vizyon Eczanesi
Baglar
Kadir Eczanesi
Kayapinar
Kayapınar Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus fenomen gözyaşlarıyla isyan etti! “Bu benim hayatım”

Rus fenomen gözyaşlarıyla isyan etti! “Bu benim hayatım”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gebelikte spor yapılabilir mi?

Gebelikte spor yapılabilir mi?

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.