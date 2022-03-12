Diyarbakır'da terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalarda, PKK/KCK'ya katıldıkları, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen F.B. ve H.Y. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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