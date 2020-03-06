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Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil ilçesinde operasyon yapıldı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 5 kilogram patlayıcı madde, alıcı-verici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 84 fişek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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2 tutuklama Diyarbakır Mühimmat

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